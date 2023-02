Corso Carradori, meno disagi

Riaperto al traffico pedonale e veicolare il tratto di corso Carradori, a Montefano, ricompreso fra piazza Adua e l’incrocio con via Marconi, chiuso dal novembre scorso per permettere il rifacimento dei sottoservizi e del selciato finanziato con fondi Pnrr e con il contributo della Astea. Come da previsioni progettuali il tratto interessato – su cui il lavoro di posizionamento della pavimentazione definitiva dovrà essere completato nei prossimi mesi – è stato riaperto provvisoriamente al traffico pedonale e veicolare per contenere i disagi creati alla viabilità cittadina. La modalità di percorrenza – trattandosi di viabilità temporanea di cantiere – è soggetta a limitazioni che sono opportunamente segnalate. "Con questa riapertura ci sentiamo di rassicurare il gruppo consiliare di minoranza che nell’ultimo Consiglio comunale aveva messo in dubbio la possibilità di riaprire in corso d’opera il tratto stradale di corso Carradori – tiene a sottolineare il sindaco Angela Barbieri (nella foto) -. Attraverso le soluzioni proposte dall’impresa appaltatrice e dalla direzione lavori sarà possibile fruire di quel breve tratto stradale in sicurezza, riducendo non poco i disagi che la realizzazione di un’opera pubblica di per sé inevitabilmente comporta. Ancora una volta si ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la responsabilità dimostrate nonostante i disagi e le limitazioni imposte dalla contingenza dei lavori". Il completamento dei lavori è fissato, salvo imprevisti, entro la fine della primavera.