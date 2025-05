Corso Cavour, sos sicurezza. Presa una ladra di vestiti, ubriaco sviene in strada

Doppio intervento della polizia, venerdì, in corso Cavour a Macerata. Al mattino per un furto in un negozio di abbigliamento e nel pomeriggio per un ragazzo straniero che, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a infastidire i passanti prima di crollare a terra. Il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, a seguito della segnalazione di una commessa, ha fermato e controllato una donna sui quarant’anni in via Trento. Di origine tunisina, con pregiudizi penali, domiciliata in un comune della provincia, la donna, nei minuti precedenti, dopo aver visionato del vestiario, si era allontanata dal negozio con 160 euro di capi di abbigliamento rubati, ai quali aveva strappato il sistema antitaccheggio. I vestiti sono stati trovati dagli agenti tra gli effetti personali della tunisina e restituiti poi all’attività. La donna è stata denunciata per furto aggravato. Il questore Gianpaolo Patruno ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Macerata per un anno. Il pomeriggio è stato ancora più movimentato. Intorno alle 17, un ragazzo straniero, visibilmente ubriaco, ha cominciato a creare scompiglio lungo il marciapiede. Nel mezzo del suo delirio, però, è crollato a terra, perdendo i sensi. Sul posto sono arrivate la polizia e un’ambulanza. Il giovane è stato portato in ospedale. L’episodio ha riacceso la preoccupazione di chi vive e lavora nella zona, dove situazioni di degrado e scarsa sicurezza sono sempre più frequenti.