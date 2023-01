Corso dell’Aci per commissari

L’Automobile Club Macerata organizza un corso per commissario di percorso e verificatore tecnico che si svolgerà nella sede di via Roma 139, il 7, 8, 9 e 10 febbraio, dalle 20.30 alle 23. Il corso è gratuito e si articolerà su diversi argomenti: notizie generali sull’ordinamento sportivo, bandiere e segnalazioni sui campi di gara, uso e comunicazioni via radio, abbigliamento e dispositivi di protezione, accorgimenti sulla sicurezza. Al termine verrà svolto un test scritto e orale da parte di una commissione, presieduta dal delegato regionale Massimo Golfetti. Info e iscrizioni: 335.6630623 o [email protected]