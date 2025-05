Corso dell’Arma nel nome di Piermanni

Giovanna Paolone, vedova del maresciallo Sergio Piermanni, è stata ospite ieri a Firenze nella scuola marescialli. Si è infatti tenuta la cerimonia di giuramento del corso intitolato alla memoria del sottufficiale, medaglia d’oro al valor militare, ucciso in un conflitto a fuoco a Civitanova nel dicembre del 1977. Nella caserma intitolata al maresciallo maggiore Felice Maritano, sede della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, si è tenuta la cerimonia solenne del giuramento degli allievi marescialli del 14° corso. Alla presenza del generale di corpo d’armata Giuseppe La Gala, comandante delle scuole dell’Arma dei carabinieri, delle numerose autorità e dei rappresentanti dell’Ordine militare d’Italia, oltreché appunto della vedova del maresciallo capo Piermanni, dell’associazione Nazionale carabinieri, dell’Associazione nazionale forestali in congedo, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, i giovani carabinieri hanno prestato il loro giuramento rivolgendo una promessa alla Repubblica e a tutti gli italiani. Un atto solenne che li impegna e li rende i garanti della sicurezza delle persone. Un momento emozionante per la vedova del maresciallo, che ha visto così ricordato ancora in maniera forte e sentita il militare.