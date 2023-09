Corso di dizione e recitazione con il regista. Piergiorgio Pietroni

’Associazione Culturale La Rondinella di Montefano organizza un corso di dizione e recitazione per tutte le età con il regista e attore Piergiorgio Pietroni. Si inizia mercoledì 4 ottobre alle ore 21,15 presso il circolo The Egg in via Altobello. È un corso di avviamento all’arte drammatica per acquisire elementi di storia, linguaggio, dizione recitazione e improvvisazione. Le lezioni saranno tenute una volta

a settimana.