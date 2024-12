Corso di eccellenza con Santoni e Ipsia

Santoni, maison di calzature e accessori di lusso e Ipsia Corridoni unite nel corso "La cultura del saper fare: Il percorso Santoni verso l’eccellenza della calzatura" che si terrà nella scuola di Corridonia. Il progetto pilota vedrà la luce a gennaio e continuerà fino a maggio, coinvolgendo gli studenti del terzo anno dell’indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy", e sarà introdotto durante l’orario curriculare con un corso di formazione tutto dedicato alla calzatura artigianale Santoni. La didattica avrà una durata di 40 ore, suddivise in 18 lezioni e che alterneranno contenuti teorici a laboratori pratici, oltre a essere prevista a fine corso una visita alla sede di Santoni. "Gli istituti professionali formano gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del paese – dichiara Giuseppe Santoni, chairman e presidente esecutivo della maison –. Poco più di un anno fa ci eravamo posti un obiettivo: preservare l’arte e l’artigianalità del made in Italy, dapprima con la nostra scuola di formazione interna, l’Accademia dell’Eccellenza, e quindi rinforzando il network grazie a sinergie costruttive come quella con l’Ipsia sia nel contesto del progetto “Adotta una scuola“, patrocinato da Fondazione Altagamma, sia con un percorso di alternanza scuola lavoro". "Il progetto si inserisce nell’ampliamento dell’offerta formativa. Un’occasione – aggiunge Gianni Mastrocola, preside dell’Ipsia – per conoscere l’artigianalità di eccellenza. L’intenzione è proporre ai nostri studenti quante più possibilità per scoprire il mondo".