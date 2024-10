Corso di fotografia dedicato ai ragazzi alla biblioteca Zavatti

Il Centro per la famiglia organizza un laboratorio di fotografiadal titolo "Reporter", dedicato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni. Si partirà dalla storia e della teoria della fotografia, per arrivare a inquadrature e profondità, con un approccio dinamico che prevede anche uscite sul territorio. Gli otto incontri saranno tenuti dal fotografo Luigi Gasparroni e dalla pedagogista dell’Asp Paolo Ricci Vania Giorgetti. Il primo incontro si terrà lunedì 14 dalle 17 alle 18.30 alla biblioteca Zavatti; gli altri si terranno sempre il lunedì con lo stesso orario. La partecipazione è gratuita, con iscrizione è obbligatoria via mail a centro.famiglia@paoloricci.org; informazioni allo 0733 78361.