Corso di giardiniere per curare i parchi e le aree verdi

Concluse le lezioni teoriche e pratiche del corso di formazione gratuito "Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici", che risponde alle finalità nell’ambito del Pnrr "Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici". Gli allievi si sono recati in visita al parco di Villa Fermani, recentemente oggetto di un progetto di valorizzazione che coinvolge l’Università di Camerino, partner dell’Ente di formazione Lacam di Matelica, e il Comune di Corridonia. Il corso ha l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini e parchi di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione. A fare gli onori di casa è stato il primo cittadino Giuliana Giampaoli, poi visita a Villa Fermani, guidata dai docenti esperti del corso, Andrea Catorci e Fulvio Ventrone; dalla presidente dell’ente di formazione Lacam Ivana Marchegiani e dal tutor Gian Marco Paparelli. "Si tratta di un percorso particolare e trasversale – spiega Marchegiani, – che abbraccia molteplici discipline; mirando così a formare una figura professionale altamente innovativa e specializzata, volta non solo alla conservazione ma anche alla manutenzione dei parchi e dei giardini storici. Siamo molto soddisfatti che a farci da cicerone sia stata proprio il sindaco Giampaoli che si sta spendendo molto per far rinascere questo luogo, grazie alla collaborazione con Unicam".