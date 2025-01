Corso di italiano per gli stranieri

Il Comune di Montecosaro, in collaborazione con il Centro provinciale di istruzione per gli adulti, organizza un corso di italiano gratuito per cittadini e cittadine di origine straniera. "Ringraziamo il Cpia per aver accolto la nostra richiesta di attivare un corso nel nostro Comune. La conoscenza della lingua è strumento essenziale di integrazione ed inclusione", fanno sapere dall’amministrazione.

Le informazioni per partecipare al corso sono disponibili sul sito del Comune.

All’inizio verrà effettuato un test per valutare il livello di conoscenza dell’italiano di ogni singolo partecipante. Mercoledì 15 e giovedì 16 incontri di accoglienza.