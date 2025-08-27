Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trova figlio mortoScandalo 'Mia moglie'Gianni MorandiDivieto di balneazioneSofia RaffaeliRischio botulino
Acquista il giornale
Cronaca"Corso di laurea in Odontoiatria con la Link? È una barzelletta"
27 ago 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "Corso di laurea in Odontoiatria con la Link? È una barzelletta"

"Corso di laurea in Odontoiatria con la Link? È una barzelletta"

"Aprire una facoltà di Odontoiatria a Macerata è una barzelletta, una di Medicina a Fano anche peggio. Non ci sono...

Tommaso Claudio Corvatta, candidato di Avs alle elezioni regionali, medico di base ed ex sindaco di Civitanova

Tommaso Claudio Corvatta, candidato di Avs alle elezioni regionali, medico di base ed ex sindaco di Civitanova

Per approfondire:

"Aprire una facoltà di Odontoiatria a Macerata è una barzelletta, una di Medicina a Fano anche peggio. Non ci sono strutture per fare pratica, Acquaroli sceglie un’università per soli ricchi a scapito di quelle pubbliche". Il candidato alle regionali per Alleanza verdi e sinistra Tommaso Claudio Corvatta critica aspramente l’arrivo della Link nelle Marche. Dopo il via libera della Regione e dell’ente ministeriale Anvur, l’ateneo privato si appresta a sbarcare a Macerata, nella sede di Villa Cola, dove sono già comparsi i cartelli della nuova Università. A inizio ottobre sono in programma i test di ammissione per gli studenti. L’ex sindaco di Civitanova (di professione medico di base) sottolinea, a proposito delle "lauree facili" della Link, per cui l’ex ministro Vincenzo Scotto è stato condannato, che "si spendono 120mila euro in sei anni". E sugli aspetti tecnici dei corsi evidenzia: "Ci si aspetterebbero rigore e trasparenza nell’impostare la nuova attività didattica, ma non sembrano queste le premesse nella nostra regione. Secondo l’offerta formativa per il corso di medicina e chirurgia, dei 72 professori iscritti circa un terzo insegnerebbero una fumosa ‘metodologia medico scientifica e scienze umane’, mentre nessuno gestisce materie più strettamente mediche come la chirurgia, la pneumologia o la cardiologia; bel biglietto da visita, da chi dovrebbe allontanare ogni dubbio di poter ricadere negli esami e lauree facili". Sull’aspetto politico Corvatta aggiunge: "Acquaroli ha scelto di favorire un’università privata dal recente passato tutt’altro che edificante, gestita da imprenditori poco rassicuranti, a scapito delle università del territorio, per proporre dei costosi corsi di laurea in sedi inadeguate e dal contenuto incerto. Difficile immaginare un’operazione peggiore, ma un grazie a FdI, Lega e Forza Italia – conclude ironico l’ex sindaco di Civitanova – che riescono sempre a stupirci in negativo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Università