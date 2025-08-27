"Corso di laurea in Odontoiatria con la Link? È una barzelletta"

"Aprire una facoltà di Odontoiatria a Macerata è una barzelletta, una di Medicina a Fano anche peggio. Non ci sono strutture per fare pratica, Acquaroli sceglie un’università per soli ricchi a scapito di quelle pubbliche". Il candidato alle regionali per Alleanza verdi e sinistra Tommaso Claudio Corvatta critica aspramente l’arrivo della Link nelle Marche. Dopo il via libera della Regione e dell’ente ministeriale Anvur, l’ateneo privato si appresta a sbarcare a Macerata, nella sede di Villa Cola, dove sono già comparsi i cartelli della nuova Università. A inizio ottobre sono in programma i test di ammissione per gli studenti. L’ex sindaco di Civitanova (di professione medico di base) sottolinea, a proposito delle "lauree facili" della Link, per cui l’ex ministro Vincenzo Scotto è stato condannato, che "si spendono 120mila euro in sei anni". E sugli aspetti tecnici dei corsi evidenzia: "Ci si aspetterebbero rigore e trasparenza nell’impostare la nuova attività didattica, ma non sembrano queste le premesse nella nostra regione. Secondo l’offerta formativa per il corso di medicina e chirurgia, dei 72 professori iscritti circa un terzo insegnerebbero una fumosa ‘metodologia medico scientifica e scienze umane’, mentre nessuno gestisce materie più strettamente mediche come la chirurgia, la pneumologia o la cardiologia; bel biglietto da visita, da chi dovrebbe allontanare ogni dubbio di poter ricadere negli esami e lauree facili". Sull’aspetto politico Corvatta aggiunge: "Acquaroli ha scelto di favorire un’università privata dal recente passato tutt’altro che edificante, gestita da imprenditori poco rassicuranti, a scapito delle università del territorio, per proporre dei costosi corsi di laurea in sedi inadeguate e dal contenuto incerto. Difficile immaginare un’operazione peggiore, ma un grazie a FdI, Lega e Forza Italia – conclude ironico l’ex sindaco di Civitanova – che riescono sempre a stupirci in negativo".