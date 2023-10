Corso di laurea triennale in Economia del territorio

Il corso di laurea triennale in Economia, territorio e ambiente del dipartimento di Economia e Diritto dell’Università arricchisce la sua offerta formativa con un nuovo insegnamento: "Tossicologia degli inquinanti ambientali, industriali e alimentari". Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. La tossicologia, scienza che studia la natura e il meccanismo degli effetti tossici indotti da sostanze chimiche sugli organismi viventi e sui sistemi biologici, presenta numerosi punti di contatto con le scienze economiche. "È una materia interessante che affronta tematiche di grande attualità come l’inquinamento nelle aree urbane, i cambiamenti climatici, i danni alla salute con i risvolti economici che tutto questo comporta - spiega la direttrice del dipartimento, Elena Cedrola (foto) -. Il nuovo insegnamento valorizza ulteriormente il percorso di studi e incrementa l’offerta formativa del corso di laurea triennale in Economia".