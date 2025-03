Corso di nordic walking allo stadio dei Pini. Partecipazione gratuita

Un corso base di nordic walking allo stadio dei Pini. U.s. Acli Marche aps, Green Nordic Walking di Macerata e Scuola italiana di Nordic walking, grazie a un contributo di Susan G. Komen Italia Onlus, hanno reso possibile l’iniziativa, in programma sabato 15 dalle 15.30 alle 19.30. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un percorso di educazione a corretti stili di vita, in particolare in relazione all’incremento dell’attività fisica. Maggiori opportunità di movimento incidono infatti in maniera importante in termini di prevenzione. Per info e iscrizioni si possono contattare i referenti Alfredo Bocci al numero 3473540677 o Danilo Tombesi al 3482407754. I bastoncini saranno messi a disposizione dall’organizzazione. La partecipazione è gratuita.