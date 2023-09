Corso di orientamento musicale a Recanati: strumenti a fiato e percussioni

Al via a Recanati il corso di orientamento musicale di tipo bandistico per l’anno 2023-2024, organizzato dalla Banda musicale "B. Gigli", che si svolgerà nella sala musica in via Cesare Battisti (ex ludoteca). Aperto a tutti, con preferenza bambini e ragazzi, il corso, organizzato con il contributo dell’Assessorato alle Culture del Comune di Recanati e della Regione, prevede lo studio di uno strumento a scelta tra le famiglie dei fiati e delle percussioni. L’obiettivo è duplice: sia la crescita culturale e musicale degli allievi che il loro progressivo inserimento all’interno del complesso bandistico partecipando alle prove ed avendo l’opportunità di esibirsi nei concerti oltre che nelle manifestazioni civili e religiose. A fine corso è previsto un esame finale e un saggio musicale pubblico. La frequenza è completamente gratuita e per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al capobanda Marcello Lorenzetti (nella foto) (071-982209 333.9014721) oppure al Maestro Stefano Crucianelli (333.1627590).