Corso di Unimc: Don Pagniello e la leadership nel volontariato

Nuovo appuntamento all’Università con il corso di formazione sulla leadership democratica, organizzato dal dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con la Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi e con l’assessorato alla Cultura del Comune. L’incontro, aperto a tutti gli interessati, si svolgerà domani alle 18, nell’aula A della sede di via Garibaldi. Si affronterà il tema della leadership nel guidare le comunità e le associazioni del volontariato sociale. Si tratta di una realtà civile in crescita, che promuove nel nostro Paese la cultura della solidarietà e dell’accoglienza. La relazione di apertura sarà affidata a don Marco Pagniello (nella foto), direttore nazionale della Caritas Italiana, un riferimento per tutto il volontariato che opera a favore delle persone escluse o abbandonate. Dopo di lui prenderà la parola Annalisa Ubertoni, dell’associazione "La Goccia", che si occupa di affido, adozione, sostegno familiare e di far crescere in città la cultura dell’ospitalità.