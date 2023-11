Corso disostruzione, altro appuntamento

Corso per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, proseguono gli incontri dedicati alla fascia d’età da zero a sei anni e dedicati a genitori, educatori e insegnanti. Sono organizzati dal Centro per la Famiglia, servizio promosso dal Comune e gestito dal Paolo Ricci. E’ gratuito il corso, rivolto agli adulti, per conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e fornire alcune pillole di pediatria. L’appuntamento è per sabato dalle 9.15 alle 12.30 nella sede del Paolo Ricci, in via Einaudi 144, a Civitanova. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria, da effettuare al numero 0733.78361 (tasto 4).