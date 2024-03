"Corso Garibaldi da chiudere per mancanza di sicurezza"

"La situazione dell’asfalto di corso Garibaldi, arteria che collega la piazza allo stadio e via principale di uscita dal centro, è veramente scandalosa. La strada andrebbe chiusa per mancanza di sicurezza". Lo sostiene Giulio Silenzi (Pd) che si inserisce nel dibattito sulla cassa del Comune che presenta una disponibilità di 15 milioni di euro ma quei soldi non vengono usati per le necessità della città e soprattutto per la sistemazione delle strade. "Eppure - dice il Dem - il Comune in questi anni ha incassato due milioni all’anno di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, ha avuto un avanzo di amministrazione di 2 milioni e mezzo, incassa 800.000 euro di multe per violazioni al Codice della strada, ha fatto mutui per 5 milioni di euro in più, in Tesoreria oggi ha 15 milioni di euro liberi che possono essere utilizzati. E’ un mistero il perché non vengano asfaltate queste strade, sia in centro che in periferia". "Il Comune - osserva Silenzi - si limita ad asfaltare pochi e brevi tratti. Sono anni che c’è questa situazione. Vi è un’incapacità di programmare e di risolvere i problemi da parte di Ciarapica e della sua giunta impressionante".