Corso gratuito per formare professionisti della moda

Presentato ieri a Tolentino, nella sede di Mastri Pellettieri, il corso di tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda (Bags and leather fashion) di Its Smart Academy. Il corso del biennio 2025-2027 è completamente gratuito e prevede 1800 ore, di cui 800 ore di tirocinio in aziende del territorio e 1000 ore di attività didattiche e laboratoriali con un esame finale (prova scritta, pratica e orale) per conseguire il diploma. Un diploma statale di tecnico superiore riconosciuto dal ministero; le competenze acquisite saranno riferibili al V livello del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Eqf).

Alla conferenza sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, la presidente del consorzio Mastri Pellettieri Giuliana Bernardoni, il presidente della Fondazione Its Nuove Tecnologie per il made in Italy Andrea Santori e Gianluca Petroselli, coordinatore dei corsi moda di Its Smart Academy. Presente anche Solidea Vitali come rappresentante delle imprese. "Il corso nasce per formare professionisti altamente specializzati in grado di contribuire attivamente allo sviluppo e all’innovazione del settore moda, rispondendo in modo concreto alle esigenze delle aziende locali e regionali", hanno spiegato i promotori. Si impareranno a produrre oggettistica, borse, imbottiti ecc., ciò che è legato al settore manifatturiero. "Si parte con la manualità – ha detto la Bernardoni – poi si prosegue con la progettazione, e quindi la digitalizzazione, e le realizzazione. Confidiamo nel coinvolgimento delle aziende per la creazione di idee".

È rivolto sia a occupati che a disoccupati; basta avere un diploma di scuola superiore. Per chi arriva da fuori (in base all’Isee e alla residenza) è previsto un contributo per sostenere le spese (una sorta di borsa di studio). "L’85% dei corsisti Its Smart Academy sono assunti a pochi mesi dal diploma – ha aggiunto l’istituto –. E almeno il 60% dei docenti proviene dal mondo del lavoro". Il corso dovrebbe iniziare a ottobre (orario indicativamente 8-13, come un part-time). Le preiscrizioni sono aperte su www.itssmart.it. "Grazie alle 800 ore di tirocinio, le aziende possono conoscere a fondo gli studenti e offrire loro un percorso lavorativo", è intervenuto Santori. Elemento centrale di questa iniziativa è la collaborazione con il Consorzio Mastri Pellettieri di Tolentino, che vanta oltre 15 anni di esperienza nell’organizzazione di corsi di specializzazione nel settore dell’artigianato ed è costituito da nove aziende pellettiere. "Il corso è un’opportunità da non perdere – ha concluso il sindaco -. Anche un cinquantenne ad esempio può reinventarsi, imparare un’arte ed essere ricollocato".

Lucia Gentili