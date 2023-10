Corso per avvicinare gli studenti al teatro

Sono ripartiti i corsi di teatro scolastico all’Istituto comprensivo Paladini di Treia curati da Francesco Faccioli. "L’esperienza nei precedenti due anni è stata straordinaria - commenta l’operatore teatrale Francesco Facciolli -. Ne esco arricchito anche io da queste esperienze profonde e sono contento di poter contribuire alla formazione di questi ragazzi". I promotori di questa iniziativa teatrale sono la direzione scolastica, l’amministrazione comunale, la compagnia teatrale Valenti e da quest’anno anche l’azienda infissi Design. "Questa collaborazione è dedicata alla fascia di età più giovane. E’ importante essere sensibili ed aiutare questi ragazzi a crescere bene visto che saranno chiamati a vivere in un mondo in cui sarà sempre più necessario e sempre più difficile usare la propria testa. L’educazione e la formazione sono elementi fondamentali per affrontare il proprio futuro in maniera adeguata e cosciente " dichiara Ivano Rustichelli, titolare della Infissi Design.