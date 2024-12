Corso per il patentino per conduttori di cani. Partite le iscrizioni

Torna venerdì 13 e sabato 14, negli spazi comunali gestiti dall’associazione Idea 88 in via Panfilo 19, il corso per conseguire il patentino per conduttori di cani. Il corso è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Ordine dei veterinari, i servizi veterinari pubblici e la scuola di bioscienze veterinaria dell’Università di Camerino. Le lezioni, gratuite, prevedono, per venerdì, la lezione sulla "Relazione uomo-cane: fonti di incomprensione e cause di aggressività" dalle 15 alle 17 e sulle "Cause non comportamentali di aggressività" dalle 17 alle 19. Sabato spazio a "Etologia canina e sviluppo comportamentale in relazione all’età" dalle 9 alle 11, a "Modi di comunicazione del cane" dalle 11 alle 13, al tema del "Benessere del cane: bisogni fondamentali e cause di sofferenza" dalle 14 alle 16 e, infine, alla "Legislazione di riferimento" dalle 16 alle 17. Dalle 17 alle 18 di sabato ci sarà la verifica delle competenze e il rilascio dei diplomi. "Proponiamo per il terzo anno il corso, che vuole favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario, consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale e migliorare la consapevolezza e il senso di responsabilità civile e penale di chi possiede un cane", ha commentato l’assessore Laura Laviano (foto). Adesioni entro le 12 di mercoledì 11 all’indirizzo di posta elettronica stefano.martin@comune.macerata.it.