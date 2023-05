Corso per tecnici di manutenzione

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di istruzione formazione tecnica superiore (Its) per Tecnico di installazione e manutenzione impianti meccatronici e automazione industriale, destinato a giovani di età compresa tra 18 e 25 anni privi di diploma d’istruzione superiore. Il corso è finanziato dalla Regione Marche, con l’obiettivo di creare occupazione qualificata grazie all’assunzione con contratto di apprendistato di primo livello da Adecco Italia spa. I posti disponibili per accedere al corso sono 15; nel caso in cui le domande siano superiori ai posti si effettuerà una prova di selezione che si terrà all’Istituto Elia Volterra ad Ancona l’8 giugno alle 9.30. Le iscrizioni possono essere formalizzate entro il 6 giugno, compilando la domanda reperibile all’indirizzo [email protected], allegando la richiesta e copia del documento d’identità. "Si tratta di un corso di estrema importanza – sottolinea l’assessore regionale alla formazione e lavoro, Stefano Aguzzi (foto) – che offre ai partecipanti uno sbocco lavorativo immediato con una preparazione altamente specializzata. Le nostre imprese si rivolgono puntualmente alla Regione Marche che deve essere in grado di dare risposte immediate. Con questo corso andiamo a colmare un gap occupazionale che le aziende marchigiane ci evidenziavano da tempo e – contemporaneamente – aiutiamo i più giovani con una scarsa scolarità a trovare nel minor tempo possibile un lavoro sicuro". La sede del corso è stata individuata nell’istituto Volterra, con un percorso didattico di 12 mesi che prevede 400 ore di formazione esterna, 400 ore di formazione in azienda on the job, 1.112 ore di lavoro e 8 ore di esame finale. Per chi frequenterà almeno il 75% delle ore di formazione e supererà le prove finali, è previsto il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore "Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali".