Corso per tecnico nel settore legno-arredo

In partenza un corso Ifts gratuito per diventare tecnico superiore per la progettazione e prototipazione nel settore legno-arredo. Il percorso è strutturato in 480 ore di lezioni teoriche e pratiche, e 320 di stage e si svolgerà tra la sede di Linea 2 Interni a Corridonia e la sede di Imprendere Srl (piazzale Rodolfo Tambroni, Macerata). Il progetto è rivolto a disoccupati, inoccupati e occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione tecnico-professionale Iefp. Il progetto dà la possibilità ai corsisti di età tra i 18 e i 25 anni non compiuti di essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello, da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno, previo superamento di un colloquio. Altre informazioni al numero 071 0987115. Il corso è organizzato da Enfap Marche con Imprendere srl.