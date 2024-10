Corso per volontari domani nella sede della Croce Rossa

Domani alle 21, la sede della Croce Rossa di Tolentino in viale Terme Santa Lucia, ospita il corso per aspiranti volontari. "Confidiamo in una grande affluenza – spiega il direttivo – di persone che vogliano intraprendere il percorso da volontario, per dedicare tempo al prossimo nella famiglia della Croce Rossa. L’invito è aperto a tutti, dai 14 anni in su; ovviamente all’inizio i minorenni non possono intraprendere l’attività specifica sanitaria, ma possono svolgere comunque attività sociali fino al compimento del 18esimo anno di età. Una volta maggiorenni possono essere operativi e salire anche in ambulanza. Siamo fiduciosi di avere persone che credono in questi valori; si tratta di un impegno che richiede responsabilità e umiltà". Il nuovo direttivo è formato dalla presidente Giulia Barabucci, dalla vicepresidente Monica Scalzini (ex presidente, per due mandati consecutivi, nonché mamma di Giulia), da Mario Castelli, Ilaria Barabucci e Sara Passarini. Info 3332763214, 3284880570. Pre-iscrizioni su www.gaia.cri.it. Attualmente la sezione tolentinate conta 76 volontari.