Corso sulla cura di parchi e giardini

Inizierà stamattina a Villa Buonaccorsi, a Potenza Picena, il corso "Oltre il giardino". Si tratta di un’importante iniziativa del ministero alla Cultura, curata e realizzata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con il supporto di Apgi (Associazione parchi e giardini d’Italia). Il tutto era già stato anticipato durante l’assemblea pubblica dello scorso ottobre, ospitata nel teatro Mugellini, direttamente dal ministro Sangiuliano. In pratica, sarà un progetto di formazione continua e aggiornamento professionale per la cura e gestione di parchi e giardini storici. Il corso sarà articolato in quattro incontri (oggi, domani, il 10 e l’11 maggio) e vedrà, per ogni lezione, lo svolgimento di una parte laboratoriale mattutina nei giardini e di una parte teorica pomeridiana nei locali dell’auditorium Scarfiotti.