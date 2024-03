Corso sull’uso dei defibrillatori alla Croce Verde

Ripartono le serate informative sull’utilizzo dei defibrillatori pubblici installati dal Comune sul territorio cittadino nell’ambito del progetto "Morrovalle nel Cuore". Il nuovo appuntamento si terrà domani (alle 21.30) nei locali della sede della Croce Verde, che si trova in via Leonardo Da Vinci a Trodica dove si svolgerà "una serata informativa che permetterà di conoscere le informazioni base per poter utilizzare il Dae (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) in caso di necessità e in tutta sicurezza – illustrano gli organizzatori –. In caso di arresto cardiocircolatorio la tempestività è fondamentale".

L’iniziativa, infatti, ha reso Morrovalle un Comune cardio-protetto grazie all’istallazione, avvenuta lo scorso ottobre, di tre nuovi defibrillatori situati proprio vicino al Parco Pegaso, ai giardini pubblici di Borgo Pintura, ed un altro in centro storico: all’angolo di piazza Garibaldi.

In quell’occasione volontari e istruttori della Croce Verde hanno svolto delle dimostrazioni su massaggio cardiaco e Blsd, ma anche sulla misurazione di parametri vitali, ora l’altra parte del progetto, prevede proprio delle giornate aperte alla cittadinanza, in cui verrà illustrato il funzionamento di queste apparecchiature.