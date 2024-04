"Corso Umberto nord lasciato senza eventi: incontro con Ciarapica per trovare la soluzione"

Commercianti della zona nord di corso Umberto I esclusi dagli eventi: il consigliere comunale Pierpaolo Turchi e la presidente dell’associazione di categoria Centriamo, Debora Pennesi, hanno chiesto un incontro al sindaco Fabrizio Ciarapica per esporre il problema, che tanto sta facendo arrabbiare i negozianti che hanno la loro attività nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e il Castellaro. L’incontro è stato chiesto per lunedì. Il problema, già noto da tempo, si è ripresentato domenica scorsa in occasione di un evento espositivo di motori e due ruote. "La problematica esiste già da tempo e ritengo che si debba essere vicini a chi lavora, a chi tra le tante difficoltà ogni giorno alza una serranda – ha spiegato il consigliere Pierpaolo Turchi –. Lunedì ho chiesto un incontro con il sindaco Fabrizio Ciarapica e con me ci sarà la presidente dell’associazione dei commercianti per chiedere attenzione nei confronti di questa problematica. Sono sicuro che il sindaco Fabrizio Ciarapica, che è una persona sempre attenta e disponibile, saprà trovare una soluzione. Quando ci sono eventi come quelli di domenica, il corso è comunque chiuso anche in quel tratto nord. Non è che passano le auto, quindi basterebbe veramente poco per renderlo attrattivo e vivo, come lo è dall’altra parte. Basta avere la volontà di farlo, anche da parte di chi organizza. Nulla contro di loro, certamente, anzi. Ben venga chi organizza eventi a Civitanova. Sono sicuro che il sindaco, informato della situazione, troverà una soluzione e saprà dare delle direttive a chi organizza eventi e manifestazioni in centro. Basta voler affrontare la questione. A maggio è previsto un altro evento, lavoreremo per fare in modo che non si ripresenti il problema" ha concluso il consigliere Turchi. All’indomani dell’evento di domenica scorsa, infatti, i commercianti del tratto nord avevano sollevato il problema, dal momento che a detta loro quella zona era rimasta esclusa dal movimento e, dunque, è rimasta deserta per tutta la giornata. A parlare a nome dei commercianti erano state Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo, e Annalisa Turchi, rappresentante dei commercianti di corso Umberto I nord, che avevano resi noti i malumori della categoria.