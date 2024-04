Corso Umberto, scatta la protesta: a nord esclusi da ogni evento

"I commercianti della zona nord di corso Umberto I sempre esclusi da ogni manifestazione. Ma c’è un corso Umberto I di serie A e uno di serie B?". Se lo chiedono i commercianti che hanno la loro attività nel tratto compreso tra il Castellaro e l’incrocio con via Duca degli Abruzzi. Domenica l’evento organizzato in centro, a detta dei commercianti, ha escluso quell’area, rimasta deserta per tutta la giornata (nella foto). A dare loro voce ci hanno pensato Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo, e Annalisa Turchi, rappresentante dei commercianti di corso Umberto I nord, che hanno reso noti i malumori della categoria. "Tutta la manifestazione si fermava all’altezza dell’incrocio con via Duca degli Abruzzi – ha spiegato Turchi, parlando a nome dei colleghi – e i commercianti del tratto nord sono rimasti penalizzati, esclusi totalmente. Una situazione che ha creato tanti malumori. Quella di domenica era una bella giornata di sole e di passeggio e qua era il deserto. È bene ricordare che corso Umberto I inizia dal Castellaro e finisce sotto Palazzo Sforza. Non mi sembra giusto che ci sia un corso di serie A ed un corso di serie B. Più volte i clienti ce lo hanno fatto notare. ’Ma quassù non c’è niente’, ci hanno detto, ma come mai?". Argomentazioni ribadite anche da Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo, che ha raccolto le lamentele arrivate per tutta la giornata di domenica dai colleghi commercianti. "Il tratto di corso nord è di serie B, gli eventi arrivano fino all’incrocio con la stazione e nel tratto nord, dove chiudono la strada, non c’è assolutamente nulla – ha spiegato Pennesi –. Basterebbe posizionare anche semplicemente un gioco per bambini. E invece niente. Ho sollevato più volte il problema e l’unica persona che mi sta sostenendo, a me come presidente dell’associazione e ai commercianti associati, è il consigliere Pierpaolo Turchi, che mi sta dando una grossa mano. Non è la prima volta che succede, non è la prima segnalazione che facciamo ma ogni volta il tratto nord resta abbandonato. Non è giusto per i commercianti. Domani (oggi, ndr) il direttivo dell’associazione Centriamo si incontrerà per parlare della questione".

Chiara Marinelli