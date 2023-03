Corteccia delle piante danneggiata dai daini

Daini golosi nelle campagne di Cingoli. Stanno pervenendo preoccupanti segnalazioni riguardanti i danni provocati da questi ruminanti ad alcune specie di giovani piante. In particolare agli uliveti di recente crescita e ad alcune varietà di alberi da frutto pure ancora in rigoglio. I daini, oltreché di germogli, preferirebbero cibarsi della corteccia degli ulivi e di piante fruttifere. La corteccia viene da essi erosa, lasciando il tronco visibilmente danneggiato, tanto da far temere che la pianta possa avere riportato lesioni pregiudizievoli per lo sviluppo. Il riscontro correlato con questi particolari gusti dei daini è stato più avvertito in frazione Castel Sant’Angelo.

g. cen.