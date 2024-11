Corteo ‘arrabbiato’ in centro: "La città non è sicura, diamo voce alle donne"

"Macerata non è una città sicura, soprattutto nelle fasce notturne". È la denuncia in merito alla situazione femminile in città, uno dei motivi alla base del "Corteo arrabbiato" in programma sabato per le vie del centro storico. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Officina universitaria, vedrà sfilare manifestanti “rumorosi”, in partenza alle 17 da piazza Annessione per arrivare alle 18.30 in piazza Cesare Battisti. "Già lo scorso anno, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, avevamo organizzato un corteo di protesta – spiega Martina Gagliardi di Officina –. Dopo l’iniziativa tante persone si sono palesate per ringraziarci, perché manifestazioni del genere, in una città come Macerata, non vengono quasi mai organizzate. Per questo abbiamo deciso di riproporlo".

Un corteo che nasce dall’esigenza di dar voce a disagi e rabbia delle donne, toccate quotidianamente da discriminazioni e molestie. Afferma Gagliardi: "Il corteo nasce dall’esigenza di dare voce alla rabbia delle donne che subiscono la società patriarcale. Porteremo con noi tutto ciò che fa rumore, dalla musica ai megafoni, per poi lasciare spazio, in piazza Battisti, a interventi aperti". Alla base anche la necessità di sottolineare una mancata sicurezza delle donne nella stessa città di Macerata, sempre più al centro di segnalazioni e denunce per molestie, mobbing e catcalling.

"Tante sono le segnalazioni relative al fatto che Macerata non sia una città sicura, soprattutto nelle fasce notturne – sottolinea Gagliardi –; anche a me è capitato di essere seguita, ed è una situazione che si verifica ogni giorno per qualcuno. Ne abbiamo parlato con il rettore Unimc, John McCourt, e la prorettrice Natascia Mattucci, proponendo (ormai un anno fa) uno sportello antiviolenza in Università. Il servizio non è ancora stato attivato, ma è un’idea che portiamo avanti e che dovrebbe essere realizzata a breve. Nell’ultimo consiglio degli studenti – continua poi – abbiamo presentato un documento per proporre la formazione in tal senso del personale universitario, facendo in modo che ci siano persone capaci di gestire casi di emergenza e molestie e che siano facilmente riconoscibili da chi ne ha bisogno. La comunità potrà così rivolgersi direttamente a loro, chiedendo aiuto attraverso una frase specifica precedentemente concordata". Segnalazioni che arrivano giornalmente anche alle pagine social dell’associazione. "Ci è capitato che arrivassero richieste di aiuto e segnalazioni, che sono state gestite da persone competenti – conferma la rappresentante –. Quello che noi facciamo è ascoltare le persone e dare loro supporto, per poi indirizzarle verso gli strumenti a disposizione, dallo sportello psicologico dell’Università alle autorità competenti".

"Sabato, vogliamo che lo stesso corteo sia un posto sicuro – conclude Gagliardi –: per questo sarà presente un gruppo di assistenza a cui rivolgersi nel caso dovesse succedere qualcosa. Anche acqua e tappi per le orecchie saranno a disposizione per chi ne avrà bisogno. L’invito a partecipare e a fare rumore è rivolto a tutti, dalla comunità studentesca alla cittadinanza".