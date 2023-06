Corteo con la banda Celebrazioni dalle 9.30

Oggi, a Tolentino, per la Festa della Repubblica il ritrovo è alle 9.30 davanti al Palazzetto dello Sport con la formazione del corteo che, accompagnato dalla banda, attraverserà quartiere Repubblica. Alle 9.45 al Parco Isola d’Istria messa (in caso di maltempo chiesa dello Spirito Santo). Poi il corteo sfilerà per viale della Repubblica, via M. L. King e via Brodolini. Alle 10.30 in viale Brodolini deposizione della corona di alloro al monumento alla Resistenza e a seguire consegna da parte del sindaco Mauro Sclavi della Costituzione ai neo-diciottenni della città. Previsto un intervento da parte del Clan degli Scout di Tolentino, che presenterà un proprio lavoro sulla libertà e sulla Costituzione.