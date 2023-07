Corteo di protesta dall’Hotel House

Un corteo di protesta avrà luogo sabato pomeriggio, a Porto Recanati, e sarà composto da diversi residenti dell’Hotel House. Il ritrovo sarà, alle 18, nel maxi condominio e da lì i presenti partiranno per arrivare a piedi davanti a Palazzo Volpini, dove sosteranno fino alle 20.30. "Siamo tutti inquilini e andremo in municipio per protestare contro il sindaco – spiega Luca Davide, presidente del comitato per la sicurezza dell’Hotel House, nonché ex e storico portiere del palazzone multietnico –. A lui chiederemo il conto di tutte le inadempienze del Comune verso l’Hotel House".