Corteo e proposte per la parità di genere

Persone di ogni età ieri hanno preso parte alla seconda edizione della manifestazione cittadina per dire no alla violenza sulle donne "Mai più…sta’ zitta", a Tolentino. È stata organizzata dal circolo Legambiente Il Pettirosso con il Gruppo ragazzi Lic, Amici Per, I Ponti del Diavolo, Auser, Sermit, Collettivo studentesco Reforma, Commercio Eequo e solidale, Federconsumatori, Croce Rossa, Aido, Cittadini dal mondo, Osservatorio di genere, Sfumature danza, coordinamento donne Rls Cisl; Libera Macerata, Avis, Galt Gruppo Alzheimer Tolentino, Ats 16 e 15.

Un lungo corteo con lo striscione "Libera di dire no" è partito intorno alle 15.30 dalla panchina rossa del parco Isola d’Istria per poi attraversare, col supporto della polizia locale, le vie della città fino a piazza della Libertà, con l’intervento del sindaco Mauro Sclavi. In piazza è stato consegnato un documento: "Chiediamo che l’amministrazione comunale si impegni nella promozione delle politiche di genere attraverso interventi per la parità tra uomini e donne, sensibilizzi sull’educazione alle differenze nelle scuole e garantisca una capillare diffusione di informazioni dei servizi attivati sul territorio" hanno scritto i promotori.

Tra le proposte: incremento del servizio ambulatoriale contraccezione e tutela della donna; interventi formativi nelle scuole su affettività e sessualità; istituzione della commissione per i diritti della donna e uguaglianza di genere nel comune di Tolentino. In testa al corteo, la responsabile del circolo Il Pettirosso Fabiola Cavarischia con il gruppo dei ragazzi di Lavori in corso. Hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione, come la vicesindaco Alessia Pupo e l’assessore Benedetta Lancioni, dei servizi sociali, della minoranza, delle varie associazioni, cittadini e studenti. Tutti con un fischietto, "per fare rumore" di fronte alle molteplici forme di violenza che colpiscono le donne.

All’inizio della manifestazione è stato piantato un pesco, vicino alla panchina rossa, come impegno a sviluppare nuove azioni che possano fiorire e fruttare. Claudia Santoni, presidentessa dell’Osservatorio di genere, ha invitato i presenti a compilare un questionario, tramite "qr code", per tracciare un quadro dei bisogni delle donne. Manuela Magi, ostetrica da quarant’anni, ha letto delle poesie; si sono susseguite le performance di Sfumature danza, Gabriele Lucentini, voce dei Recidivi, e Alessandro Maranesi, le letture di Filippo Pisani e Francesco Salvucci, Marzia Mattioli, Noemi Ruth Montanez, Simona Ghita, Giulia Pranzetti e Mauro Mancini.

