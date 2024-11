Corteo pro Palestina blindato. Il raduno ai Cancelli: "L’Università faccia una scelta"

Serata di manifestazione quella di ieri in centro storico: a occupare le strade, partendo in corteo da piazza Annessione fino a piazza Vittorio Veneto, un gruppo di manifestanti guidati dal collettivo Depangher, pronti a dimostrare la loro vicinanza al popolo della Palestina e, in particolare, a denunciare la mancata interruzione della collaborazione dell’Università di Macerata con Israele.

"Depangher è nato all’interno dell’Università circa due anni fa – hanno spiegato i manifestanti –, e come collettivo ci siamo sempre mobilitati riguardo alla questione palestinese. Non si tratta solo di voler dimostrare solidarietà a questo popolo, ma anche di condividere una vera e propria complicità e resistenza".

Dai Cancelli, al grido "Palestina libera" - accanto a una nutrita presenza di forze dell’ordine che hanno presidiato la zona - il collettivo ha toccato la sua tappa principale, il rettorato in via Crescimbeni.

"Il rettorato è per noi un punto fondamentale – hanno continuato –, perché l’Università ha scelto di non uscire dai progetti che vedono coinvolto anche Israele, normalizzando la loro collaborazione e non considerando la forte mobilitazione dal basso che negli ultimi tempi si è mossa senza precedenti in tutta Italia. Durante questa manifestazione, il rettore ha deciso di chiudere la facoltà di Filosofia e il Casb, fingendo di non sentire coloro che, come noi, fanno valere la loro opinione e la voce in favore della Palestina".

Hanno aggiunto che "l’Università, per definizione, dovrebbe essere disposta al dialogo e i suoi rappresentanti non dovrebbero barricarsi nei loro palazzi o dietro le camionette della polizia".

Martina Di Marco