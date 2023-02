Corti e pellicole sull’olocausto: al ’Cantalamessa’ gli studenti hanno detto ’no’ agli orrori della guerra

Il liceo artistico Cantalamessa ha preso parte alle celebrazioni dedicate al Giorno della memoria. Gli studenti hanno organizzato un’assemblea d’istituto in cui il tema centrale è stato l’importanza della memoria, con la prioezione di alcuni corti realizzati dai ragazzi per la Shoah. Inoltre, i giovani del biennio hanno visto il film "Jojo Rabbit" e gli studenti del triennio "Il figlio di Saul", due pellicole dedicate all’Olocausto. Due classi dell’istituto hanno preso parte all’ iniziativa organizzata dal dipartimento di Studi umanistici dell’Università, che ha intitolato un’aula alla poetessa e scrittrice Edith Bruck sopravvisuta ad Auschiwtz. Una mattinata densa di emozioni culminata con il collegamento in diretta della Bruck dalla sua abitazione di Roma, per partecipare alla celebrazione che le è stata dedicata. Oltre che raccontare gli orrori vissuti nei campi di concentramento, la poetessa ha sopratutto voluto portare un messaggio di umanità e speranza affinché simili tragedie non si ripetano.