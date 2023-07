Cortocircuito politico Mancano le palestre La Provincia chiede aiuto, il Comune non risponde

di Franco Veroli

La maggior parte degli istituti superiori di Macerata città ha palestre insufficienti, inadeguate o non ne ha affatto. La Provincia, a cui fa capo la gestione, per sopperire a queste carenze, è spesso costretta a pagare canoni pesanti per affittare locali da privati. Così, per contenere la spesa, lo scorso 14 giugno ha chiesto al Comune di mettere a disposizione le palestre annesse agli istituti comprensivi, ma non ha avuto alcuna risposta. Dovendo, però, trovare una soluzione, lo scorso 25 giugno Sandro Parcaroli il presidente della Provincia, che è anche sindaco di Macerata, ha convocato tutti i dirigenti scolastici per definire un piano che, però, "è parziale in quanto attiene alle sole palestre scolastiche, riguarda solo la città di Macerata, dove si registra la più alta concentrazione di scuole superiori della provincia, riguarda solo l’anno scolastico 20232024". È quanto si legge nel decreto 144 del presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, pubblicato ieri, a cui viene allegato il piano di utilizzo delle palestre di proprietà provinciale e impianti sportivi esterni. È una criticità tutta comunale, come si sottolinea nell’atto, legata agli effetti concomitanti degli eventi sismici e della annosa penuria di impianti sportivi pubblici nella città di Macerata. Il quadro della situazione descritto dal decreto, in effetti, è preoccupante. La sede succursale dell’Ipsia "Corridoni" di Macerata, fino a dicembre 2022, è stata in un appartamento privato, senza essere dotata di palestra dall’origine, e solo dal gennaio di quest’anno si trova in spazi migliori (in via Gasparrini). Lo Scientifico aspetta da anni di poter usufruire di una palestra rapportata al trend di alunni e di classi in crescita. La sala interna non solo non è mai stata sufficiente in rapporto alla popolazione scolastica, ma è inadeguata a supportare la divisione delle sezioni in maschile e femminile in quanto sprovvista di doppio spogliatoio e bagno. Il "Leopardi" è dotato di una sala ginnica interna non più confacente agli standard per lo svolgimento dell’educazione fisica e dispone di un impianto esterno annesso insufficiente per le 44 classi autorizzate.

L’Iis Ricci non ha una palestra sufficiente ai numerosi allievi che lo frequentano. L’Iis Garibaldi soffre dal 2021 dell’allestimento di un cantiere per l’adeguamento sismico della palestra che ha privato del tutto gli studenti di un impianto per lo svolgimento dell’insegnamento dell’educazione fisica, costringendoli, da diversi anni, a fare la spola con la navetta da contrada Lornano al centro. Il liceo artistico ha affrontato gravi disagi a causa dei lavori di adeguamento sismico, col trasloco di alcune classi ai Salesiani. Prossimamente gli studenti dovranno essere nuovamente spostati per gli imminenti interventi sul complesso di via Don Bosco. Gli unici istituti ad avere impianti più che adeguati sono: l’Ite "Gentili" che dispone di tre palestre (A-B-C) e l’Iis "Bramante-Pannaggi".