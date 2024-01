Cortometraggio e dibattito sul calcio

Appuntamento stasera, alle 21, all’interno dell’auditorium Sant’Agostino di Potenza Picena dove verrà proiettato il film "Oltre il gol", premiato da Coni e Figc. Si tratta di un affascinante cortometraggio girato da Ernesto Vagnoni, che esplora il lato formativo dello sport, in particolare del calcio dilettantistico, mettendo in evidenza le complesse dinamiche tra ragazzi, genitori ed educatori. Dopo la proiezione della pellicola, seguirà in sala un dibattito, incentrato proprio su tutti questi temi di ambito sportivo, con diversi protagonisti del mondo calcistico regionale.