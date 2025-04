Corvatta:: "Dimissioni per Troiani"

"Di questo presidente del consiglio vanno chieste le dimissioni". Tommaso Corvatta, ex sindaco di Civitanova, interviene sulla polemica che – puntuale ogni anno – viene innescata dalle parole che Fausto Troiani sceglie per il suo intervento durante le celebrazioni del 25 Aprile. Troiani, peraltro autore non troppo tempo fa di post social in cui si definiva fascista, quest’anno ha offerto un intervento che ha già provocato repliche di Anpi e opposizione. "Bene ha fatto la consigliera Mirella Paglialunga – dice Corvatta – a stigmatizzare l’intervento di Troiani" e vede "un filo rosso che unisce la mistificazione storica di Troiani con la sua politica urbanistica a favore di pochi speculatori e contro i civitanovesi. Questa è quindi l’ennesima riprova che di questo presidente del consiglio vanno chieste le dimissioni". Troiani in sala consiliare sabato mattina ha dato una lettura del 25 Aprile e della Liberazione dal nazifascismo come una fase "in cui si diede sfogo alle violenze a danno dei vinti".