Corvatta e le liste d’attesa: "Molti costretti al privato"

Costretti a pagare i privati per curarsi, un fenomeno confermato dal dottor Tommaso Claudio Corvatta, medico di base a Civitanova, che ha calcolato sui pazienti del suo ambulatorio l’impatto delle liste di attesa del Cup regionale, sempre più lunghe. E, il risultato del ’test casalingo’ conferma un sistema sanitario pubblico che arranca a vantaggio di quello privato, tanto che proliferano laboratori e centri specialistici. Corvatta, a conclusione di un lavoro attraverso il quale ha monitorato l’andamento di un anno, ha pubblicato sul suo profilo social una foto in cui regge un foglio con la scritta: visite ed esami, 53,5% nel privato e 46,5% nel pubblico. I dati coprono il periodo compreso tra il 15 febbraio del 2023 e il 14 febbraio del 2024. "In questo lasso di tempo – spiega Corvatta, che a Civitanova è stato anche sindaco del centrosinistra dal 2012 al 2017 – i miei pazienti hanno eseguito 1.826 esami tra accertamenti radiologici, visite specialistiche e quant’altro, escluse le analisi di laboratorio che ho conteggiato a parte. Di questi 976, il 53,5%, sono stati svolti a pagamento per il paziente mentre 850, il 46,5%, in convenzione con il sistema sanitario". "Se da questi esami – spiega – togliamo quei controlli in cui l’appuntamento non viene richiesto dal paziente, ma programmato dalla struttura sanitaria, come le visite periodiche al centro anti diabetico, i controlli oncologici o i controlli programmati a seguito di ricovero ospedaliero, rimangono 1.641 accertamenti di cui 937, quindi il 57,1% a pagamento, e 704 quindi il 42,9%, in convenzione con il sistema sanitario".

Tra sei mesi tornerà a sfornare tabelle avendo come osservatorio sempre il suo ambulatorio "perché – dice – la sensazione è che i numeri del ricorso al privato siano in aumento, ma lo voglio verificare e sarà importante anche poter scorporare il dato di quanti avrebbero diritto alla prestazione sanitaria gratuita, ma sono costretti ad andare a pagamento a causa dei tempi delle liste di attesa". E sono proprio le infinite liste di attesa del Centro di prenotazione Unica della Regione Marche a spingere chi ha problemi di salute a mettersi le mani in tasca per curarsi "e tra questi – svela Corvatta – c’è anche gente che non può permetterselo e che deve fare scelte. Gli esami per cui c’è maggiore attesa? Le mammografie non ne parliamo neanche, poi le risonanze magnetiche, le colonscopie, gli esami endoscopici e la Tac".