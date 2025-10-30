"Così abbiamo aiutato gli automobilisti in coda"

"Abbiamo distribuito centinaia di bottiglie d’acqua agli automobilisti che da ore erano in coda sull’autostrada. Quasi nessuno sapeva cosa stesse succedendo, e quando abbiamo spiegato che c’era stato un assalto a due furgoni portavalori, con tanto di sparatoria, sono rimasti scioccati". Lo racconta Denni Dolce (foto), un volontario della Protezione civile di Porto Recanati che ha soccorso gli automobilisti rimasti bloccati lungo l’14 dopo la tentata rapina a due furgoni portavalori, a colpi di kalashnikov. Con lui c’erano altri due iscritti del gruppo portorecanatese: Chiara Tomassini e Roberto Melatini. "Dopo l’esplosione – spiega Dolce –, abbiamo ricevuto un messaggio dalla sala operativa della Protezione civile regionale che chiedeva disponibilità per soccorrere gli automobilisti. Siamo partiti alle 20.15 in direzione di Porto San Giorgio, per prelevare l’acqua. C’erano pure tre volontari del gruppo di Montelupone, quattro di Recanati e altre associazioni del posto. Così abbiamo caricato le bottiglie e siamo arrivati a Civitanova, passando per la corsia d’emergenza visto che c’erano code chilometriche. La polizia ci ha poi fatto sistemare fuori dal casello di Civitanova". E lì c’è stata la distribuzione delle bottiglie d’acqua: "Ne abbiamo consegnate a centinaia: c’erano auto con famiglie e bambini, turisti in camper e tantissimi tir. Quasi nessuno di loro – conclude il volontario portorecanatese – sapeva della rapina e siamo stati noi a dirglielo: sono rimasti increduli e con gli occhi sbarrati. Poi, a mezzanotte, siamo stati mandati a casa perché la situazione era migliorata". Giorgio Giannaccini