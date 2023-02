"Così affossano le zone colpite dalle scosse"

"Venerdì 17 febbraio è la data dell’affossamento della ricostruzione". È lapidario l’ingegnere di Camerino Roberto Di Girolamo. "Con il dl 1123 oggi (ieri per chi legge, ndr) il governo ha sancito che la ricostruzione post-sisma ha chiuso i battenti – aggiunge –. Infatti tutte le pratiche che verranno presentate d’ora in poi non sarà possibile accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Tutto questo significa, visto che il contributo per la ricostruzione non è sufficiente a coprire il costo dei lavori: il cosiddetto accollo, che fino a ieri poteva essere assorbito dal Superbonus, da oggi è a carico dei cittadini. Risultato: la ricostruzione si blocca". L’ingegnere, dal 2016 in prima linea sul fronte ricostruzione insieme a sindacati, associazioni e comitati, si sofferma anche su un altro aspetto: "A risentire dello stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura saranno i centri più colpiti dal terremoto, dove insistono piani attuativi e zone perimetrate e dove la ricostruzione, di fatto, deve ancora partire. Come ad esempio è successo per l’edificio dei miei genitori, in una zona perimetrata di Camerino: se le cose restano così, paradossalmente non potremo attingere ai benefici che finora hanno avuto terremotati in zone meno colpite". Intanto insorgono anche le associazioni, come Cna, i politici locali e regionali e i parlamentari, sia di centrodestra che di centrosinistra. "Cosa succederà agli accolli, che sono in media il 20-30% degli appalti? – si chiede il presidente territoriale Confartigianato Enzo Mengoni –. I committenti non hanno possibilità di pagarli e le aziende come potranno compensare tali crediti? Lunedì iniziano le consultazioni e speriamo che stavolta il Governo ascolti le istanze delle categorie".