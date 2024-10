"Così ampliamo il centro Alzheimer"

È prevista per primavera la fine dei lavori di ampliamento e trasformazione del centro diurno Alzheimer "Tempo alle famiglie" di Camerino, intervento che interesserà anche il centro disabili "Millecolori". L’operazione ha un costo pari a 365mila euro: 115 mila euro sono stati donati nel giugno del 2019 da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, raccolti grazie a una sottoscrizione nazionale promossa in seguito al devastante terremoto del 2016; i restanti 250mila euro sono stati messi a disposizione dal Gruppo di azione locale.

I lavori sono iniziati nel luglio scorso, dopo molteplici stop e dunque con il conseguente allungamento dei tempi, a causa delle modifiche normative intercorse negli anni.

Ieri mattina i sindacalisti di Spi, Fnp e Uilp Marche hanno voluto presentare l’opera al pubblico e fare un punto della situazione insieme con l’Ambito territoriale sociale e l’Unione montana Marca di Camerino, e con la partecipazione dell’amministrazione comunale.

Alle 9 si è tenuta la visita al cantiere, poi l’incontro con gli ospiti del centro diurno "Tempo alle famiglie" e centro disabili "Millecolori", attualmente sistemati in due diverse Sae, accompagnati dagli operatori e da alcuni familiari. A fare gli onori di casa il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli. Presenti inoltre il presidente dell’Unione Marca di Camerino Alessandro Gentilucci e i segretari generali regionali di Spi, Fnp e Uil Elio Cerri, Silvano Giangiacomi e Marina Marozzi.

I tecnici hanno illustrato le diverse fasi progettuali e le caratteristiche del nuovo edificio. "Le strutture saranno di 80 metri ciascuna – ha spiegato il progettista Natalini –, i due piani saranno connessi con un ascensore. Entro fine anno sarà completato l’interno, nei primi mesi del 2025 saranno effettuati il collegamento delle tinteggiature e l’intervento all’esterno".

"Grazie a questo intervento, il centro passerà da dieci anziani con demenza a venti – ha aggiunto Valerio Valeriani, coordinatore dell’ambito territoriale di San Severino-Matelica-Camerino –. Restano sedici i posti al piano terra per le persone disabili. Questo è l’unico centro a disposizione nel distretto, il territorio è rilevante: questa struttura è a servizio di diciannove Comuni dell’area, una popolazione di 45 mila abitanti circa. Il diurno è uno dei centri più importanti, dà un sollievo grande alle famiglie, è uno dei pochi nelle Marche in cui all’interno ci sono psicologi anche per ritardare gli effetti della malattia. Non è solo un servizio di assistenza, ma anche riabilitativo e preventivo. Esso sarà aperto dalle 9.30 alle 16.30. Inoltrre ci sono psicologi, educatori, fisioterapisti e Oss in servizio in tutti questi Comuni con l’assistenza domiciliare".