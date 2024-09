"Così diffonderemo l’italiano nel mondo"

Stretto un importante accordo fra la casa editrice recanatese "Eli" e la Società Dante Alighieri nell’ambito dell’editoria scolastica. Infatti a decorrere dal prossimo anno il panorama editoriale della didattica dell’italiano per stranieri sarà arricchito del primo manuale e dai primi Quaderni Plida (Progetto lingua italiana Dante Alighieri) della collana editoriale "Eliseo" prodotta dalla Società Dante Alighieri e dalla editrice Eli, che ieri mattina hanno sottoscritto un accordo a palazzo Firenze. La collana editoriale, curata da Fabio Caon e Barbara D’Annunzio, si propone come strumento utile agli attori dell’insegnamento della lingua italiana, per lo sviluppo di corsi improntati all’integrazione tra cartaceo e digitale in chiave interattiva e rivolti alle studentesse e agli studenti in Italia e nel mondo. La Società Dante Alighieri investe in questo progetto le competenze acquisite negli ultimi quattro anni, marcatamente nell’esperienza della piattaforma "Dante.global", nell’ambito dell’editoria digitale per la didattica dell’italiano grazie a un team multidisciplinare leader in Italia nella produzione di contenuti digitali.

"Con la firma dell’accordo con il gruppo editoriale Eli, la Dante si doterà di una divisa editoriale innovativa e soprattutto competitiva nel mercato delle lingue" ha dichiarato il segretario generale Alessandro Masi a margine dell’incontro, mentre Michele Casali, amministratore delegato del gruppo editoriale Eli sottolinea come "l’accordo con la Società Dante Alighieri rappresenta per noi un marchio di qualità che ci posiziona tra i grandi editori a livello internazionale. Siamo già al lavoro con una prestigiosa equipe di Sda per ideare nuovi corsi da proporre nei prossimi anni scolastici".

La collana pone al centro del processo di apprendimento la persona vista come attore sociale, in coerenza con i principi del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, privilegia le varietà dell’italiano contemporaneo dando grande importanza ai testi e al lessico, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze pragmatiche.

Le pubblicazioni saranno improntate a un approccio interculturale, ovvero che tiene conto delle diverse sensibilità e si concentra sulla relazione tra culture, inclusivo e accessibile, sia dal punto di vista della glottodidattica che da quello della tecnologia. I Quaderni rappresentano materiali utili alla preparazione degli esami di certificazione delle competenze di lingua e la prima uscita sarà dedicata all’esame Plida Juniores di livello A2. I candidati potranno esercitarsi sui materiali offerti, che sono integrati da consigli e strumenti per le strategie utili ad affrontare le prove d’esame sia scritte sia orali.

Antonio Tubaldi