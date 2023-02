"Così è tornata a splendere la Sarnano-Sassotetto"

di Paola Pagnanelli

Pilota di rally, collaudatore, direttore sportivo, organizzatore: le tante vite del maceratese Euno Carini hanno corso tutte intorno ai motori. Oggi è la memoria storica della cronoscalata Sarnano-Sassotetto, tornata in vita grazie a suo figlio Francesco, all’Aci e all’amministrazione di Sarnano.

Carini, quando inizia la sua storia?

"Ho iniziato come commissario di percorso alla Sarnano-Sassotetto nel 1973, poi alla Ascoli-Colle San Marco. Usavamo auto prese dai demolitori, con sopra un rollbar".

Lei non correva?

"Ho iniziato a 22 anni, nel 1976 all’Elba, dove ero andato con le Poste. Alla prima gara su una Renault 15 Ts coupè rimasi senza freni. Passai la notte a cercare il guasto, e nacque una passione smodata".

Poi come ha continuato?

"A Macerata comprai una 500 Giannini da corsa. Nel 1979 la Fiat promosse un campionato, io presi una 131 Racing, che mi ripagai con i premi vinti. Nell’82 partecipai al Trofeo Alfa Sud e vinsi due campionati Marche-Abruzzo. Sono stato tra i primi sponsorizzati dalla Lube. Poi ho proseguito con una Opel".

Ma a questo punto nasce un’idea nuova.

"Nel 1980 alla Fiera della pesca di Ancona c’era Ancona Sprint, inventato da me con Marco Rogano, una specie di Motor Show di Bologna. Con Moretti decidemmo di portarlo a Macerata, venne fuori una grande manifestazione. Sono arrivati piloti come Errani o Gramenzi, e mio figlio Francesco ha iniziato con la scuola, che tuttora porta avanti con la piattaforma ’Esperienze in pista’".

Poi sono arrivati i talent per piloti.

"Al direttore di Autosprint proposi ’Le Marche e Autospint cercano piloti’. Portavamo le auto e selezionavamo gli aspiranti piloti, c’erano anche tremila persone che venivano a Macerata. Tra questi Giancarlo Fisichella, pilota di Formula Uno. Poi andai a Torino: chiamai il team Abarth ’Tre gazzelle’ e chiesi di collaborare. Mi presero. Misi su un’attività di noleggio di Lancia 037, poi le prime Lancia Delta integrali, poi con il direttore passai all’offshore mondiale. A metà anni Novanta entrai in contatto con Mauro Pregliasco, facemmo il primo Mazda Cup".

E la Ferrari?

"Grazie a un contatto, andai a Lugano con Loris Kessel, referente Ferrari che vinse il primo Ferrari Challenge in Europa. Io facevo il direttore sportivo, l’ufficio stampa e la logistica. Nel 2001 vincemmo il campionato francese Gt con la Ferrari 360, un tripudio. Nel 2004 mi proposero il Mondiale Gp".

Come è andata poi il ritorno a Sarnano?

"Siamo tornati mio figlio e io nel 2006. E con Giovanni Battistelli la corsa è ripartita. Ruffini poi ha brevettato il Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, poi l’Asd Ac Macerata, io sono vice presidente ed Emanuele Battistelli è presidente".