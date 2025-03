"Così i ragazzi si mettono in gioco"

La professoressa di storia dell’arte del liceo classico Leopardi di Recanati Lucia Cingolani ha preparato una cinquantina di studenti, di cui una ventina per l’Orto sul Colle dell’Infinito e una trentina per Palazzo Venieri. La scuola vanta una lunga collaborazione con il Fai, sempre con riscontri positivi. "Una bella sfida che gratifica i ragazzi – afferma –. Provano un misto di entusiasmo e ansia per qualcosa che li rende protagonisti e li mette in gioco, li fa uscire dalla consuetudine. Noi ci crediamo fortemente, sono bravi, responsabili e si impegnano tanto. Rappresentano la parte migliore del nostro futuro".