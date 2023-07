"Così l’arte cambierà il volto della città"

di Diego Pierluigi

"Ridare un’identità forte alla città attraverso l’arte contemporanea". Così l’assessore alla Cultura Massimo Cesca ha tracciato la via che sarà a breve intrapresa, grazie alla sinergia tra il Comune di Corridonia e la neonata associazione culturale "Forma e Materia" ideata da Bruno Mariani, Egidio Del Bianco e Mario Montalboddi. "C’è una totale sintonia – ha aggiunto Cesca –. Questo è un primo passo operativo verso la collocazione delle opere. auspichiamo che nei prossimi anni, tutto ciò possa diventare un vero laboratorio, con ’Forma e Materia’ come soggetto principale. Ma non l’unico visto le recenti iniziative con l’Accademia delle Belle Arti e le Università. Poi cercheremo di avvalerci della collaborazione con Il Maxxi (Museo nazionale delle Arti del XXI secolo) di Roma, che di recente ha stipulato una convenzione con la struttura commissariale (a San Severino, ndr) proprio dedicata allo sviluppo di percorsi di rigenerazione urbana legati alla cultura". E in quest’ottica, nel verde di Villa Fermani si è tenuto ieri il "Forma e Materia Fest" in cui sono stati celebrati gli otto scultori che hanno deciso di donare delle loro opere alla città, già installate nel parco, che poi saranno protagoniste di un progetto di rigenerazione urbana, pronto a toccare il centro storico. Gli artisti introdotti, dal responsabile scientifico e conservatrice ai musei civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata, Giuliana Pascucci, sono Valfrido Gazzetti, Paolo Pompei, Rocco Natale, Egidio Del Bianco, Anna Donati, Loreno Sguanci e il maestro corridoniano Silvio Craia. Ed è proprio dalla sua figura che inizierà questo iter. "Di sicuro ci sarà una sua mostra il 23 settembre all’ex Siamc – ha annunciato l’architetto Montalboddi – e per l’occasione sarà realizzata una scultura in piazza delle Vittoria. Questa è la direzione da intraprendere verso le installazioni artistiche a scopo rigenerativo degli angoli di Corridonia. L’altro filone sarà la realizzazione del museo del ‘900 nel Palazzo Comunale, senza dimenticare la sfida di creare una Biennale di Scultura en plein air – ha precisato – l’obiettivo è far divenire la città un campo di sperimentazione dell’arte moderna e contemporanea". "La rigenerazione urbana attraverso l’arte – ha ribadito il sindaco Giuliana Giampaoli – rientra tra i nostri sogni e progetti, all’interno di Forma Materia c’è l’eredità del passato che però è viva, così vogliamo ridare centralità alla città".