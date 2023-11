Così "L’Infinito" diventerà musica

Lo spartito per trasformare la poesia "L’Infinito" di Giacomo Leopardi in musica – un lavoro del compositore Massimo Varini eseguito dalla voce di Giuliano Sangiorgi - sarà donato venerdì, alle ore 11, nella sala Franco Foschi, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani. "Un dono, quello di Varini - osserva il presidente del Cnsl Fabio Corvatta - che arricchirà il patrimonio culturale del Centro Studi attento a sostenere le varie espressioni dell’arte". All’appuntamento anche Stelvio Lorenzetti, ad della Algam Eko che, per il bicentenario della composizione de L’infinito e del 60° anniversario di fondazione dell’azienda, produsse la chitarra "Eko Infinito".