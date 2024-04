Così ’San Severino incontra Mestre’. Collettiva con i migliori artisti

Le sale espositive della chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo, ospiteranno fino al 27 aprile la mostra “San Severino incontra Mestre”, una collettiva con le opere di Maurizio Azzolini, Rafaele Bovo, Giuseppe Coppola, Giulia Enzo, Leo Franceschi, Barbara Furlan, Stefano Mariani, Luca Marin, Stefano Martignago, Arturo Siebessi e Sergio Vozza. La mostra è stata inaugurata tra gli applausi nei giorni scorsi. Alla cerimonia d’apertura, anticipata da una presentazione accolta al teatro Feronia, sono intervenuti il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, il presidente della IV Commissione comunale con delega alla Città metropolitana di Venezia, Deborah Onisto, insieme alla presidente di Trasparenze, associazione di Mestre che ha promosso l’iniziativa, Anny Lazzari. A regalare un “viaggio” tra le opere in mostra è stata invece la vice presidente del sodalizio veneziano, Monica Milanesi. Tra San Severino Marche e Mestre è nato così un vero gemellaggio nel segno dell’arte che dall’8 al 22 maggio proseguirà a Mestre, nella Provvederia sede dell’associazione Trasparenze, con la collettiva che mostrerà le opere di Lorenzo Bartolucci, Leonardo Corneli, Adriano Crocenzi, Paolo Gobbi, Shura Oyarce Yuzeli, Gianfranco Pizzi, Fabrizio Savi e Carlo Gatti Venturini.. La mostra “San Severino incontra Mestre” sarà visitabile, a ingresso gratuito, nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 16 alle 19. L’evento è patrocinato dai Comuni di San Severino Marche e di Venezia – Mestre, dalle Città in Festa, dall’Accademia di Belle Arti di Macerata e dal club Soroptimist di Venezia.