"Così si crea una sfiducia generale Troiani faccia un passo indietro"

Opposizione unita nel chiedere a Fausto Troiani un passo indietro. Centrosinistra e movimenti civici hanno emesso una nota comune sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presidente del consiglio, indagato per lesioni e violenza privata nei confronti di una donna di 34 anni, convinti sia necessario un atto di autosospensione. "La situazione che si è creata non può essere lasciata al silenzio ufficiale e al proliferare dei pettegolezzi", è la premessa di Francesco Micucci (Pd), Roberto Mancini (Dipende da Noi), Mirella Paglialunga (Paglialunga per Civitanova), Letizia Murri (Ascoltiamo la città), Piero Gismondi (La Nuova Città) e Silvia Squadroni (Siamo Civitanova). Sottolineano che "quando rappresentanti delle istituzioni vengono indagati dall’autorità giudiziaria, soprattutto di fronte a reati di evidente rilievo morale e sociale, si crea facilmente un clima di sfiducia generale". "In questi casi – è la considerazione – sono sbagliati i due atteggiamenti estremi: chi governa è tentato di andare avanti come se niente fosse, come se i politici fossero al di sopra del comune cittadino, e chi è all’opposizione è tentato di dare già per colpevoli gli indagati solo per strumentalizzare la vicenda".

Quindi la richiesta "che sia compiuto un gesto di tutela tanto della dignità del Comune di Civitanova quanto della dignità degli indagati. Per questo al presidente Fausto Troiani chiediamo di autosospendersi dal ruolo istituzionale che sta ricoprendo finché i fatti non saranno chiariti dalla magistratura". Per i capigruppo dei partiti e liste di opposizione sarebbe questo "un gesto che esprime il doveroso rispetto per la comunità civitanovese e per le sue istituzioni. L’eventuale indisponibilità a fare questo passo indietro sarebbe solo il segno di un’indifferenza verso la città e verso la sua legittima aspettativa di chiarezza".

Lorena Cellini