"Così si nega il valore della scienza"

"Purtroppo la sindaca Tartabini, già recidiva per aver contestato le mascherine nelle scuole, continua a usare in modo maldestro i suoi poteri patrocinando un evento che voleva nascondere un raduno no vax".

Così l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, interviene sul caso delle polemiche scoppiate sabato a Potenza Picena, per via di un incontro pubblico che aveva come ospite Loretta Bolgan, una farmacologa nota per aver contestato in passato l’efficacia dei vaccini anti Covid. Tant’è che diversi cittadini si erano scatenati su Facebook contro l’amministrazione comunale, rea di aver patrocinato l’iniziativa. Ma al coro degli scontenti si era unito persino il famoso medico italiano Roberto Burioni, che sui social aveva gridato alla scandalo. E ora pure Morgoni si scaglia contro il sindaco Noemi Tartabini. "Tutte le opinioni sono legittime, ma non tutte possono essere patrocinate – afferma Morgoni –. Non è accettabile che le istituzioni locali strizzino l’occhio a coloro che, negando il valore della scienza e della ricerca, hanno ostacolato con minacce e violenza le iniziative intraprese dai poteri pubblici per evitare una catastrofe sanitaria. I relatori dell’iniziativa – sottolinea – sono esponenti del movimento contrario ai vaccini, per cui non vi era alcun motivo per concedere il patrocinio. La Tartabini aggiunge del ridicolo quando accusa Burioni, virologo di fama internazionale, di cercare notorietà. Sindaca, sono le persone di nessun valore a rincorrere la fama, non coloro che l’hanno già raggiunta".

Diversa, invece, l’analisi politica che fa il gruppo d’opposizione "Idea Futura". "Noi consiglieri, abbiamo deciso di non entrare nella diatriba Burioni-Tartabini – si legge in una nota –. Tutti siamo consapevoli che la questione nasconda aspetti più articolati, come la modalità di ottenimento del patrocinio. Ma la nostra attenzione è su temi più urgenti e utili: il cantiere di via Aprutina, la sicurezza, stradale, l’accessibilità e il servizio di biblioteca. Su questi temi stiamo lavorando per fare ciò per cui siamo stati votati: servire i cittadini, tutti. Per questo vigileremo che altre associazioni, distanti dal pensiero politico dell’attuale amministrazione, otterranno il patrocinio per le proprie iniziative su temi di attualità e di interesse pubblico".

Nel frattempo, sempre su Facebook, il sindaco Tartabini ha scritto un breve post che, per quanto vago, sembra proprio riferirsi alle recenti polemiche. "Nel merito di una questione si può discutere a lungo, ci si può confrontare più volte e altre volte ancora – è il suo sfogo – . Però, davanti a certi modi di fare, ormai noti, le parole sono obbligate a lasciare spazio all’impassibilità. Grazie di cuore per i tantissimi messaggi di vicinanza".