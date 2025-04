Così si potenzia la raccolta dei medicinali

Si rafforza l’impegno contro lo spreco farmaceutico e a favore delle persone più fragili: nel cuore del centro storico di Recanati la Farmacia Verdecchia, recentemente passata alla gestione del dottor Francesco Tiffi, è diventata il secondo punto di conferimento per i medicinali validi ma inutilizzati. Un’iniziativa che amplia concretamente la rete solidale già attiva nella FarmaRecanati, nel quartiere Le Grazie. Alcuni numeri: in provincia di Macerata da inizio anno a oggi è stato possibile recuperare 1.049 confezioni di medicinali, pari a 22.495 euro mentre dalla sua inaugurazione, dieci anni fa, sono state raccolte 30mila confezioni per un valore di 420mila euro. A Recanati invece si sono raccolti in questi anni pochi farmaci appena 676 confezioni rispetto ai 30mila della provincia. Il presidente Monteverde del Banco Farmaceutico se ne chiede il motivo. Scarsa sensibilità, o scarsa conoscenza e informazione? Da qui partirà una migliore campagna informativa con il raddoppio da una a due farmacie della raccolta dei farmaci.

La presentazione del nuovo punto di raccolta si è tenuta nella sala conferenze della Fondazione Ircer alla presenza del dottor Tiffi, di Pierluigi Monteverde per il Banco Farmaceutico, del presidente del Rotary Club Recanati Luigi Innocenzi, dell’assessore Maurizio Paoletti e del presidente della Fondazione Ircer Riccardo Ficara Pigini. Anche in questo nuovo punto, i cittadini potranno donare farmaci con almeno sei mesi di validità, conservati nella loro confezione originale integra, con scatola e foglietto illustrativo. I medicinali raccolti saranno poi verificati dal farmacista e, se compatibili con le necessità della casa di riposo, destinati alla Fondazione Ircer. In alternativa saranno inviati – come già avviene per gli altri nove enti convenzionati con il Banco Farmaceutico – a un’organizzazione sanitaria operante in Venezuela. Il primo punto di raccolta, attivo da tempo è quello di FarmaRecanati e ha già permesso la consegna di farmaci alla casa di riposo. Sono esclusi dal conferimento i farmaci appartenenti alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, quelli da conservare in frigorifero e i farmaci a uso ospedaliero. Al momento della donazione, i cittadini saranno assistiti dal farmacista per il controllo della scadenza e dell’integrità del prodotto. Con il raddoppio dei punti, l’auspicio è di aumentare significativamente il numero di medicinali recuperati e destinati a chi ne ha più bisogno.

Il nuovo avvio alla Farmacia Verdecchia è stato promosso dal Banco Farmaceutico e reso possibile grazie al contributo del Rotary Club Recanati, in prima linea nel sostenere progetti ad alto valore sociale.

Asterio Tubaldi