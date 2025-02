"Cosmari a corto di risorse, si rischia l’ingresso dei privati"

L’assemblea dei soci di Cosmari srl, con la sola astensione di Montefano, su richiesta del presidente Paolo Gattafoni, ha conferito al cda il mandato per mettere a punto un piano industriale per programmare il futuro della società. La situazione, infatti, è delicata, tanto che lo stesso Gattafoni ha evidenziato la necessità di razionalizzare le spese, anche quelle per le manutenzioni, e proposto di rinunciare al finanziamento conferito con il bando Pnrr per realizzare l’impianto per il riciclo degli assorbenti igienici per la persona (proposta poi approvata con l’astensione dei comuni di Pollenza, Montecassiano, Monte San Giusto, Montefano e Montecosaro). Il presidente ha anche riferito che è stato aggiornato, con un impegno economico importante, il parco dei mezzi utilizzati per la raccolta, e ha fornito il quadro sullo stato degli impianti, con particolare attenzione a quello di compostaggio che necessita, dopo anni di attività, di interventi di sistemazione. Su tutto pesa l’assenza di una discarica, soprattutto in termini economici. "È chiaro che non avere a disposizione un impianto – ha sottolineato il presidente – porta ad aumenti delle tariffe e, quindi, ad un continuo anticipo di liquidità da parte di Cosmari". A questo proposito Gattafoni ha evidenziato che, esaurita la disponibilità della discarica di Pesaro, i rifiuti finiranno ad Ancona, con una spesa più contenuta rispetto a quella attuale, e che il progetto per l’ampliamento della discarica di Cingoli sarà pronto ad aprile. Attenzione, sarà pronto il progetto (comunque in ritardo rispetto ai tempi programmati), non la nuova vasca. Una situazione su cui spara a zero Sandro Bisonni, portavoce di Alleanza Verdi – Sinistra. "L’ultima assemblea ha fatto emergere con chiarezza tutta la gravità della situazione tanto che c’è persino difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari. La destra ha fatto di tutto per aggravare la già complessa situazione ereditata o – meglio – non ha proprio fatto, a partire dalla non decisione per la nuova discarica". Così Cosmari è costretto ad abbancare i rifiuti fuori provincia, con un pesante aggravio dei costi scaricati sulle tasche dei cittadini e abbandona progetti innovativi come quello per il riciclo dei pannolini. Per non parlare delle perdite di tempo legate al progetto dell’inutile digestore anaerobico, bloccato sul nascere. "Di questo passo, visto che Cosmari chiude i bilanci grazie all’aumento della Tari – conclude Bisonni – c’è il rischio che l’ingresso dei privati diventi inevitabile".

Franco Veroli